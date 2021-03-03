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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве семьи подростка

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в убийстве родителей и несовершеннолетней сестры в Пермском крае, говорится в сообщении регионального МВД. Молодой человек находился в Екатеринбурге.

«Сегодня в центре Екатеринбурга в одном из хостелов сотрудниками уголовного розыска Свердловской области был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По информации Следственного комитета России, вечером 1 марта в частном доме поселка Октябрьский в Пермском крае подросток несколько раз ударил топором родителей и сестру. Члены семьи скончались на месте. После совершения преступления молодой человек уехал из региона на такси.

Тела погибших обнаружили 2 марта. Было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью). Изначально сообщалось, что погибли женщина и двое ее детей. В розыск объявили отца 1980 года рождения, однако 3 марта выяснилось, что мужчина сам оказался одним из убитых.

«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран», — сообщили в СК.

Подростка доставят в следственное управление по Пермскому краю. Следователи устанавливают мотивы преступления.

Ранее семью из четырех человек убили в поселке Кудьма Нижегородской области. Подозреваемым стал 28-летний гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, работавший на земельном участке семьи. После он похитил крупную сумму денег и скрылся. Суд арестовал подозреваемого до 27 апреля. 

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