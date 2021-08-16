Врачи рассказали, как бороться с отвращением к еде из-за COVID-19

«Надо этот период пережить и помогать себе осознанно, понимая, что пища очень нужна, особенно белки. Можно делать нейтральную пищу и принимать ее как лекарство — допустим, суп-пюре с куриной грудкой, взбивая все в блендере, смузи и вбивать туда творог», — рассказала врач.

Такая реакция протекает у каждого, кто болел коронавирусом, индивидуально, но может восстановиться со временем, рассказала РБК врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства Московской области Анна Басова. Врач посоветовала просто исключать те продукты, к которым формируется отвращение, на те, которые переболевшие с удовольствием принимают.

«При возникновении этого недуга, рекомендуется употреблять быстро усваиваемые продукты. При расстройстве кишечника не стоит полностью исключать клетчатку — это крупы и овощи, которые также содержат витамины. Необходимо употреблять белковую пищу, потому что во время болезни происходит расщепление белка, а именно молочную и кисломолочную продукцию с пребиотиком для нормализации функции кишечника», — добавила Басова.

Если человек во время болезни COVID-19 принимал противовирусные и антибактериальные препараты, которые как и сам вирус могут оказывать негативное влияние на печень, это приводит к нарушению усвоения продуктов, сообщила РБК врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Стоит начинать с небольших порций, не переедать, не перегружать печень. Возможно, некоторым потребуется медикаментозная коррекция с помощью ферментных и улучшающих микрофлору препаратов», — посоветовала врач.

По словам Русаковой, в таком случае также следует есть продукты растительного происхождения — сезонные овощи, фрукты, ягоды, а также белковые продукты — нежирные мясо и рыбу. «Все должно быть сбалансировано, не нужно перегружать большим количеством сахара, жира, не рекомендуется жареное. Но рекомендуются острые, пряные, с яркой вкусовой палитрой блюда, потому что требуется заново тренировать вкусовые рецепторы», — добавила она.

О том, что потеря обоняния и вкуса, может случится во время и после коронавируса, говорили многие врачи. В рекомендациях российского Минздрава снижение обоняния и вкуса названо в числе возможных симптомов заражения коронавирусом.

Например, в январе ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев говорил, что при COVID-19 могут изменяться или пропадать обоняние и вкусовые ощущения. Однако он предупредил, что для их восстановления не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. По его словам, нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы.