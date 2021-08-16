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Врачи рассказали, как бороться с отвращением к еде из-за COVID-19

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

У части пациентов на фоне текущего и после перенесенного заболевания коронавирусом наблюдается изменение или полная потеря вкуса и обоняния. Об этом рассказал РБК главный терапевт сети клиник «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин.

Он объяснил, что это происходит из-за действия вируса на периферическую и центральную нервную систему. По словам врача, чтобы избавить от этих симптомов, необходимо вылечить сам COVID-19, а также предотвратить воспаление легких на фоне гиперкоагуляции (плохая свертываемость крови) и гиперответа иммунной системы, а само восстановление обоняния и вкуса занимает две-три недели, редко два-три месяца.

«Для скорейшего выздоровления и избавления от проявлений я рекомендовал бы предпочесть искусственным таблетированным заменителям разнообразное полноценное питание, включая белковую (рыба, мясо, морепродукты) и растительную пищу, так богатую необходимыми витаминами и минералами, а также совершать дозированные регулярные прогулки на свежем воздухе», — сказал Черемушкин.

Отвращение к еде и отсутствие запахов связано с тем, что вирус поражает центры головного мозга, рассказала РБК врач-диетолог, кандидат медицинский наук Ольга Григорьян. Она пояснила, что в таком случае вирус поражает центр аппетита в гипоталамусе, однако стоит понимать, что через две-три недели желание есть возвращается.

«Надо этот период пережить и помогать себе осознанно, понимая, что пища очень нужна, особенно белки. Можно делать нейтральную пищу и принимать ее как лекарство — допустим, суп-пюре с куриной грудкой, взбивая все в блендере, смузи и вбивать туда творог», — рассказала врач.

Такая реакция протекает у каждого, кто болел коронавирусом, индивидуально, но может восстановиться со временем, рассказала РБК врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства Московской области Анна Басова. Врач посоветовала просто исключать те продукты, к которым формируется отвращение, на те, которые переболевшие с удовольствием принимают.

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Врачи предостерегли от лечения горчицей и перцем потери вкуса после COVID
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«При возникновении этого недуга, рекомендуется употреблять быстро усваиваемые продукты. При расстройстве кишечника не стоит полностью исключать клетчатку — это крупы и овощи, которые также содержат витамины. Необходимо употреблять белковую пищу, потому что во время болезни происходит расщепление белка, а именно молочную и кисломолочную продукцию с пребиотиком для нормализации функции кишечника», — добавила Басова.

Если человек во время болезни COVID-19 принимал противовирусные и антибактериальные препараты, которые как и сам вирус могут оказывать негативное влияние на печень, это приводит к нарушению усвоения продуктов, сообщила РБК врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Стоит начинать с небольших порций, не переедать, не перегружать печень. Возможно, некоторым потребуется медикаментозная коррекция с помощью ферментных и улучшающих микрофлору препаратов», — посоветовала врач.

По словам Русаковой, в таком случае также следует есть продукты растительного происхождения — сезонные овощи, фрукты, ягоды, а также белковые продукты — нежирные мясо и рыбу. «Все должно быть сбалансировано, не нужно перегружать большим количеством сахара, жира, не рекомендуется жареное. Но рекомендуются острые, пряные, с яркой вкусовой палитрой блюда, потому что требуется заново тренировать вкусовые рецепторы», — добавила она.

Врачи сообщили о риске навсегда потерять обоняние и вкус после COVID-19
Общество
Фото:Ognen Teofilovski / Reuters

О том, что потеря обоняния и вкуса, может случится во время и после коронавируса, говорили многие врачи. В рекомендациях российского Минздрава снижение обоняния и вкуса названо в числе возможных симптомов заражения коронавирусом.

Например, в январе ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев говорил, что при COVID-19 могут изменяться или пропадать обоняние и вкусовые ощущения. Однако он предупредил, что для их восстановления не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. По его словам, нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Майя Бобенко Майя Бобенко, Татьяна Стекольникова
коронавирус COVID-19 еда новости
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Врачи предостерегли от лечения горчицей и перцем потери вкуса после COVID
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Врачи сообщили о риске навсегда потерять обоняние и вкус после COVID-19
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