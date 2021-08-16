Врачи рассказали, как бороться с отвращением к еде из-за COVID-19
У части пациентов на фоне текущего и после перенесенного заболевания коронавирусом наблюдается изменение или полная потеря вкуса и обоняния. Об этом рассказал РБК главный терапевт сети клиник «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин.
Он объяснил, что это происходит из-за действия вируса на периферическую и центральную нервную систему. По словам врача, чтобы избавить от этих симптомов, необходимо вылечить сам COVID-19, а также предотвратить воспаление легких на фоне гиперкоагуляции (плохая свертываемость крови) и гиперответа иммунной системы, а само восстановление обоняния и вкуса занимает две-три недели, редко два-три месяца.
«Для скорейшего выздоровления и избавления от проявлений я рекомендовал бы предпочесть искусственным таблетированным заменителям разнообразное полноценное питание, включая белковую (рыба, мясо, морепродукты) и растительную пищу, так богатую необходимыми витаминами и минералами, а также совершать дозированные регулярные прогулки на свежем воздухе», — сказал Черемушкин.
Отвращение к еде и отсутствие запахов связано с тем, что вирус поражает центры головного мозга, рассказала РБК врач-диетолог, кандидат медицинский наук Ольга Григорьян. Она пояснила, что в таком случае вирус поражает центр аппетита в гипоталамусе, однако стоит понимать, что через две-три недели желание есть возвращается.