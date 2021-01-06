Врачи предостерегли от лечения горчицей и перцем потери вкуса после COVID

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При коронавирусной инфекции могут изменяться или пропадать обоняние и вкусовые ощущения. Для их восстановления не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Об этом сообщил РБК лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев.

«Некоторые идут по пути вышибания «клин клином». Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет», — сказал Зайцев.

По его словам, нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы. Также помогут противоотечные препараты. «Вкусовые рецепторы уходят из-под действия отека, начинают нормально работать», — объяснил Зайцев.

Как рассказал РБК врач-отоларинголог Иван Лесков, при заражении COVID-19 запахи и вкусы пропадают из-за того, что коронавирус поражает чувствительный эпителий носа. «Такой эпителий восстанавливается самостоятельно по разным данным от 60 до 100 дней», — отметил он.