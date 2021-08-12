Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 14

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Количество пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 14. Об этом сообщил представитель центра медицины катастроф, передает ТАСС.

«У нас 14 человек доставлены в областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами», — рассказал источник агентства. Он добавил, что на месте ЧП еще работают бригады скорой помощи.

До этого в пресс-службе администрации города сообщали РБК, что в результате ЧП в автобусе пострадали 12 человек.

Прокуратура Воронежской области начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. «Организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров», — говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки.