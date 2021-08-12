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Финансы ,  
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В Совфеде допустили запрет на получение кредита без ИНН и СНИЛС

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

СНИЛС и ИНН могут быть признаны обязательными документами при получении кредита, профильные ведомства могли бы рассмотреть это предложение, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Сведения из систем, к которым есть доступ у финансовых организаций, не всегда дают полную своевременную картину о потенциальном заемщике», — пояснил Журавлев, слова которого приводятся на сайте верхней палаты парламента.

Требовать у потенциального заемщика ИНН и СНИЛС предложил накануне Национальный совет финансового рынка (НСФР). По данным организации, существует правовая коллизия, которая позволяет людям с плохой кредитной историей получить кредит. Сейчас кредитная история выдается на основании действующего и двух предыдущих паспортов (положение Центробанка 758-П), в то же время в новые паспорта не обязательно вписывать данные о ранее выданных паспортах (постановление правительства № 1205). Таким образом, получатель кредита с плохой кредитной историей может «потерять паспорт», а получив новый — обратиться за кредитом.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Это предложение может быть рассмотрено при подготовке ко второму чтению законопроекта о бюро кредитных историй, отметил Журавлев. По его словам, Совфед уже продолжительное время работает над оптимизацией деятельности бюро кредитных историй.

«Очередной законопроект, внесенный в конце весенней сессии, в деталях дорабатывает нюансы, связанные с его [бюро] повседневной работой», — отметил сенатор. Он добавил, что текст документа уже предусматривает улучшение принципа формирования кредитных историй россиян.

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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

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В начале июня Госдума приняла поправки о внесении изменений в закон «О потребительском кредите». Согласно документу, заемщик обязан собственноручно подписать документ с условиями получения кредита.

«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями», — говорил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, заемщик иногда оказывается должен переплачивать за невыгодные условия страхования кредита, он может не знать о возможности отказаться от страхования или выбрать другого страховщика.

Совет Федерации кредит Национальное бюро кредитных историй СНИЛС ИНН
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