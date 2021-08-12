В Совфеде допустили запрет на получение кредита без ИНН и СНИЛС

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СНИЛС и ИНН могут быть признаны обязательными документами при получении кредита, профильные ведомства могли бы рассмотреть это предложение, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Сведения из систем, к которым есть доступ у финансовых организаций, не всегда дают полную своевременную картину о потенциальном заемщике», — пояснил Журавлев, слова которого приводятся на сайте верхней палаты парламента.

Требовать у потенциального заемщика ИНН и СНИЛС предложил накануне Национальный совет финансового рынка (НСФР). По данным организации, существует правовая коллизия, которая позволяет людям с плохой кредитной историей получить кредит. Сейчас кредитная история выдается на основании действующего и двух предыдущих паспортов (положение Центробанка 758-П), в то же время в новые паспорта не обязательно вписывать данные о ранее выданных паспортах (постановление правительства № 1205). Таким образом, получатель кредита с плохой кредитной историей может «потерять паспорт», а получив новый — обратиться за кредитом.

Это предложение может быть рассмотрено при подготовке ко второму чтению законопроекта о бюро кредитных историй, отметил Журавлев. По его словам, Совфед уже продолжительное время работает над оптимизацией деятельности бюро кредитных историй.