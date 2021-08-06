В Минэке оценили уровень закредитованности россиян

Задолженность россиян находится на низком уровне в сравнении с другими странами. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в интервью газете «Известия».

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне», — сказал Торосов.

По его словам, в России задолженность граждан составляет менее 20% ВВП, в то время как в развивающихся странах по типу Бразилии этот показатель составляет 30-50%. «А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70-90%», — добавил замглавы Минэка.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и больше дней, упала до 6,7%. Всего россиянами было взято кредитов на 12,55 трлн руб. До этого наиболее низкая доля просроченной задолженности была зафиксирована в декабре 2019 года (7,25%), однако после начала пандемии коронавируса она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.