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В Минэке оценили уровень закредитованности россиян

Задолженность россиян находится на низком уровне в сравнении с другими странами. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в интервью газете «Известия».

«Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне», — сказал Торосов.

По его словам, в России задолженность граждан составляет менее 20% ВВП, в то время как в развивающихся странах по типу Бразилии этот показатель составляет 30-50%. «А в развитых странах, таких как США и Великобритания, — 70-90%», — добавил замглавы Минэка.

Как россияне берут кредиты на рекордные суммы. Инфографика
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Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и больше дней, упала до 6,7%. Всего россиянами было взято кредитов на 12,55 трлн руб. До этого наиболее низкая доля просроченной задолженности была зафиксирована в декабре 2019 года (7,25%), однако после начала пандемии коронавируса она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.

По данным Банка России, доля просроченных платежей сократилась с начала года с 4,65 до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В целом объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд руб. за пять месяцев.

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