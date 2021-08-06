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СМИ сообщили о публикации данных с одного млн карт хакерами из России

Группа российских хакеров выложила в открытый доступ данные с одного млн кредитных карт граждан США и других стран. Об этом сообщил американский телеканал СNBC со ссылкой на аналитиков компании по кибербезопасности Q6.

По данным Q6, кражей данных занимается группа хакеров из России под названием All World Cards. После того, как члены группировки получают данные с карт, они перепродают их другими мошенникам, передает CNBC.

Минюст США связал российских хакеров со взломом почты прокуроров
Общество
Фото:Sergio Flores / Reuters

В конце июля Министерство юстиции США заявило, что хакерская группа, связанная с Россией, взломала электронные почты федеральных прокуроров. Речь шла о группе из Advanced Persistent Threat (APT), которая, по мнению США, сотрудничает с российской разведкой. США утверждали, что именно они ответственны за кибератаку на SolarWinds и взломали учетные записи почты Microsoft с 7 мая по 27 декабря 2020 года. В том числе больше всего пострадали офисы прокуроров в четырех округах штата Нью-Йорк, были взломаны аккаунты около 80% работников, сообщили в Минюсте.

Об атаке хакеров на SolarWinds стало известно в декабре прошлого года. По мнению властей США, ее организовала хакерская группа APT29, или Cozy Bear, связанная с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не причастна к атаке.

российские хакеры кредитные карты личные данные
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