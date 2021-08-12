После крушения Ми-8 на Камчатке Ространснадзор проверит авиакомпанию

Фото: vityaz.aero / Facebook

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) внепланово проверит авиакомпанию «Витязь-Аэро» после падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в публикации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро и затонул в водоеме утром 12 августа. На его борту находились тринадцать туристов и три члена экипажа. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восьмерых выживших, подойдя к месту крушения на лодке. Поиски остальных продолжаются.

Четверых пострадавших перевезли в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Двое из них находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач медицинского учреждения Андрей Кисляков.