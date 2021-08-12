Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,57 (-0,4) Инвестиции, 12:35
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 86,35 (-0,28) Инвестиции, 12:35
В морском порту Выборга произошел разлив нефтепродуктов Общество, 15:17 Лавров ответил на вопрос, можно ли сажать за шутки в XXI веке Политика, 15:09 ФНС опровергла сообщения о налоговике, платившем чужие долги Общество, 15:08 Путин указал новому главе Тувы на три проблемы в регионе Политика, 15:07 Гайд для гуманитариев: как обучить алгоритмы делать часть работы за вас Pro, 15:03 Капитализация крипторынка превысила $2 трлн впервые с середины мая Крипто, 14:55 После крушения Ми-8 на Камчатке Ространснадзор проверит авиакомпанию Общество, 14:52 Балаковская АЭС направила свыше ₽40 млн на охрану окружающей среды Пресс-релиз, 14:48 Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Видео Общество, 14:47 Власти назвали слова чиновника о «ноющей куче дерьма» его личным делом Общество, 14:43 Посла России пригласили в МИД Ирана из-за фото с британским послом Политика, 14:33 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 14:27 Лавров назвал «очередным шабашем» украинский саммит по Крыму Политика, 14:22 Олимпийской чемпионке заменят укушенную японским мэром медаль Спорт, 14:21
Общество ,  
0 

После крушения Ми-8 на Камчатке Ространснадзор проверит авиакомпанию

Фото: vityaz.aero / Facebook
Фото: vityaz.aero / Facebook

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) внепланово проверит авиакомпанию «Витязь-Аэро» после падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в публикации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро и затонул в водоеме утром 12 августа. На его борту находились тринадцать туристов и три члена экипажа. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восьмерых выживших, подойдя к месту крушения на лодке. Поиски остальных продолжаются.

Туман и глубина 100 метров: что известно о падении вертолета на Камчатке
Общество

Четверых пострадавших перевезли в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. Двое из них находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач медицинского учреждения Андрей Кисляков.

Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Как сообщали в управлении МЧС по Камчатскому краю, вертолет погрузился на глубину свыше 100 м. Из-за этого водолазы не могут достичь дна Курильского озера, так как не имеют необходимого оборудования. Позднее Минобороны направило к месту крушения вертолет с тремя беспилотными подводными аппаратами для участия в поисковой операции.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

российские авиакомпании Ространснадзор внеплановая проверка
Материалы по теме
Минобороны отправило подводные аппараты к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Минприроды назвало способствовавший спасению пассажиров Ми-8 фактор
Общество
На Камчатке пропал вертолет Ми-8
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter