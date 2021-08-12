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В России за сутки выявили почти 22 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За минувшие сутки в России выявили 21 932 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram. Из этого количества 1 773 (8,1%) — без клинических проявлений болезни.

Лидерство по числу новых случаев заболевания принадлежит Москве (+ 2294 случая за сутки), Санкт-Петербургу (+1801) и Московской области (1143).

За сутки умерли 808 заболевших. Это рекорд за все время с начала эпидемии в стране.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

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