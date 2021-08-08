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В Москве коронавирус выявили более чем у 2,7 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 2761 москвича. Об этом сообщает оперштаб.

За сутки в столице госпитализировали 757 человек. За это время выздоровели 3052 человека, скончались 63. Всего число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В целом по России коронавирус обнаружили у 22 866 россиян. Общее число заразившихся достигло 6 млн 447 тыс. 750, из них более 5,7 млн вылечились.

Накануне в России COVID -19 выявили у 22 320 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
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<60 000
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от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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