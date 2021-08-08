В Москве коронавирус выявили более чем у 2,7 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 2761 москвича. Об этом сообщает оперштаб.

За сутки в столице госпитализировали 757 человек. За это время выздоровели 3052 человека, скончались 63. Всего число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 389 595.

В целом по России коронавирус обнаружили у 22 866 россиян. Общее число заразившихся достигло 6 млн 447 тыс. 750, из них более 5,7 млн вылечились.

Накануне в России COVID -19 выявили у 22 320 человек.