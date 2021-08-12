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Количество браков в России в этом году выросло на 40%

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В первую половину этого года браки заключили 735 322 человека, это на 40% больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Министерства юстиции. С января по июнь 2020 года свадьбу сыграли 442 306 человек.

Больше всего женятся в Москве. В столице в этом году стали семьей 33 960 пар, следом идет Подмосковье (24 009) и Санкт-Петербург (19 679). Среди регионов больше всего молодоженов оказалось в Краснодарском крае и Свердловской области, там поженились 16 891 и 11 671 пар соответственно, передает издание.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Увеличение количества браков эксперты объясняют тем, что в прошлом году действовали ограничения из-за коронавируса, была сильно ограничена деятельность как ЗАГСов, так и заведений общепита, где можно отпраздновать свадьбу.

«Сейчас мы наблюдаем отложенный спрос <...> В 2021-м мы, вероятно, вернемся к допандемийным значениям», — пояснил газете профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

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