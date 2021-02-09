В Москве загсы сняли ограничение по числу гостей на регистрации брака

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московские загсы перешли на обычный режим работы и будут регистрировать браки без ограничения по числу гостей, сообщили РБК в мэрии. Посещать столичные Дворцы бракосочетания теперь также можно без предварительной записи.

«Молодожены снова могут приглашать на свой главный праздник более пяти гостей», — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, снять ковидные ограничения в работе загсов позволила улучшающаяся эпидемиологическая ситуация.

Ракова напомнила о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также использовать перчатки и маски, поскольку «вирус никуда не исчез». Из-за обязательной социальной дистанции, несмотря на снятые формально ограничения, все же придется учитывать максимальное количество гостей на торжественных мероприятиях.

В отделах загсов будут размещать специальную разметку для социальной дистанции, а сотрудникам выдавать маски и респираторы.