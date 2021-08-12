Минприроды назвало способствовавший спасению пассажиров Ми-8 фактор

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Аварийное открытие створок вертолета Ми-8, упавшего в озеро на Камчатке, способствовало спасению людей. Об сообщили в Минприроды России.

Выжившие при падении вертолета рассказали министерству, что от удара о воду открылись задние створки Ми-8, а сам вертолет начал тонуть носом вниз.

«Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8-9 метров», — уточнили в Минприроды. При этом температура воды в озере не превышала 5-6 градусов, поэтому люди не смогли бы в ней долго находиться.

Участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал министерству, что инспекторам удалось за 3-4 минуты на лодках добраться до места происшествия, которое они определили по волне. Они подняли на борт восемь человек и несколько раз объехали озера в поисках других выживших, но больше никого не нашли.