Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу. Видео

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Алексей Швед подписал контракт с баскетбольным ЦСКА Спорт, 10:40 Названы сроки начала продаж обновленного внедорожника Lada Niva Bronto Авто, 10:38 Премиум-класс вне мегаполиса: от офиса до гольф-клуба РБК и Сколково Парк, 10:32 Леонардо Ди Каприо выставил на продажу дом в тюдоровском стиле Недвижимость, 10:27 Шойгу заложил памятный камень в честь начала реконструкции БАМа Политика, 10:26 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 10:18 Как в России крадут грузы на дорогах Pro, 10:14 В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле Крипто, 10:11 Почему 65% руководителей сомневаются в безопасности облачных технологий РБК и #CloudMTS, 10:09 Умер депутат Госдумы и многолетний мэр Красноярска Петр Пимашков Политика, 10:02 Дело за малыми: как уроженка Красноярска запускает спутники на орбиту Pro, 10:02 Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию Общество, 10:01 Месси рассказал о первых эмоциях после срыва контракта с «Барселоной» Спорт, 09:52 Названы районы Москвы с минимальными ценами на новостройки Недвижимость, 09:51
Общество ,  
0 

Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу. Видео

Video

Медики доставили четырех пострадавших во время крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского, сообщил главный врач учреждения Андрей Кисляков, передает пресс-служба регионального правительства.

«В нашу больницу доставлены четверо пострадавших. Все — молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении», — рассказал главврач.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Сначала региональный минздрав сообщил о спасении девяти человек. Позднее в правительстве Камчатки уточнили, что выжили восемь человек, поиски остальных продолжаются. Спасательная операция осложняется глубиной озера — она превышает 100 метров.

СК завел уголовное дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке
Общество
Фото:МЧС РФ

Кисляков уточнил, что двое из доставленных в больницу находятся в реанимации. У одного перелом голени, ушиб грудной клетки и шок 2–3-й степени. Сейчас хирурги оперируют его ногу, уточнил главврач. У второго — ушиб грудной клетки перелом подвздошной кости, отростка поясничного позвонка и открытый вдавленный перелом грудины.

Еще у одного доставленного в больницу человека легкие травмы и ушиб кисти, его отпустят на амбулаторное лечение. Четвертую госпитализированную врачи еще осматривают, у нее подозревают закрытую черепно-мозговую травму, добавил Кисляков.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Камчатка Вертолет Ми-8 крушение Ми-8 туристы Петропавловск-Камчатский
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter