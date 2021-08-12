Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу. Видео

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Медики доставили четырех пострадавших во время крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского, сообщил главный врач учреждения Андрей Кисляков, передает пресс-служба регионального правительства.

«В нашу больницу доставлены четверо пострадавших. Все — молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении», — рассказал главврач.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Сначала региональный минздрав сообщил о спасении девяти человек. Позднее в правительстве Камчатки уточнили, что выжили восемь человек, поиски остальных продолжаются. Спасательная операция осложняется глубиной озера — она превышает 100 метров.