Власти уточнили данные по выжившим после падения вертолета на Камчатке
Два человека, которые находились на борту упавшего вертолета на Камчатке, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя краевого минздрава.
«Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется», — сообщил собеседник агентства.
Позднее пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский заявил агентству, что официальной информации о погибших и выживших пока нет.
В свою очередь «Интерфакс» также со ссылкой на краевой минздрав сообщает о девяти выживших.