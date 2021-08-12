Власти уточнили данные по выжившим после падения вертолета на Камчатке

Два человека, которые находились на борту упавшего вертолета на Камчатке, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя краевого минздрава.

«Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется», — сообщил собеседник агентства.

Позднее пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский заявил агентству, что официальной информации о погибших и выживших пока нет.

В свою очередь «Интерфакс» также со ссылкой на краевой минздрав сообщает о девяти выживших.