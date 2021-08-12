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Общество ,  
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Власти уточнили данные по выжившим после падения вертолета на Камчатке

Два человека, которые находились на борту упавшего вертолета на Камчатке, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя краевого минздрава.

«Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется», — сообщил собеседник агентства.

Позднее пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Артем Днепровский заявил агентству, что официальной информации о погибших и выживших пока нет.

В заповеднике на Камчатке разбился вертолет с туристами
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В свою очередь «Интерфакс» также со ссылкой на краевой минздрав сообщает о девяти выживших.

«Девять человек достали, все живы. Степень тяжести травм уже будут определять медики на месте», — сообщил собеседник агентства.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» упал 12 августа на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро.

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По данным МЧС России, на борту были 16 человек — 13 туристов и 3 члена экипажа.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сотрудники заповедника услышали звук падения и вышли на лодках в озеро для поиска пострадавших. На место происшествия также вылетели губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели МЧС и медики.

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