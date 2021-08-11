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Политика ,  
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В МИД заявили о деградации ситуации с безопасностью на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины продолжает вызывать озабоченность в Москве. Об этом говорится в сообщении заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина, опубликованном на сайте министерства.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны», — говорится в сообщении.

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Фото:Илья Галахов / Global Look Press

Кроме того, МИД указывает, что с августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 1 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более 10 человек, включая гражданских лиц.

«К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации», — отметил Лахонин.

Также дипломат считает, что украинская сторона пытается создать видимость широкой поддержки, например завышая число стран — участниц военных учений. Это, как добавил Лахонин, может создавать у украинских военных представления о войне с Россией.

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Ранее вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина готовит провокации, направленные против России.

По его словам, организовать провокации планируется на украинском саммите «Крымская платформа», который пройдет в конце августа. «Будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — считает он.

Мурадов отметил, что основная цель саммита — дестабилизация обстановки, и в России надо быть к этому готовыми.

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