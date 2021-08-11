В МИД заявили о деградации ситуации с безопасностью на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины продолжает вызывать озабоченность в Москве. Об этом говорится в сообщении заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина, опубликованном на сайте министерства.

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД указывает, что с августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 1 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более 10 человек, включая гражданских лиц.

«К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации», — отметил Лахонин.