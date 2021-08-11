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Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова

Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, однако добавил, что «возвращение» полуострова не будет быстрым.

«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — сказал Мурадов.

По его словам, Крым и крымчане, находясь в составе Украины, были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления на протяжении десятилетий. Он также добавил, что на сегодняшний день именно Россия вкладывает сотни миллиардов рублей в развитие полуострова, а идея украинских официальных лиц о репарациях выглядит «просто смешной».

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Киев неоднократно заявлял о необходимости репараций от Москвы за Крым и Донбасс, которые Украина считает временно оккупированными территориями. Подобные идеи высказывались еще при правительстве Арсения Яценюка в 2015 году.

В 2019 году министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что денежные компенсации от России должны пойти на восстановление инфраструктуры на территориях самопровозглашенных республик Донбасса, когда они вернутся под контроль Киева. В российском МИДе назвали слова Криклия неумными и отметили, что он, вероятно, не понимает значения слова «репарации».

В июне этого года Киев согласовал «Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года», в которой, в числе прочего, Россию назвали основной угрозой для Украины и Евросоюза, а также заявили о требованиях по выплате репараций. «Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к мирному сосуществованию должны быть прекращение Россией агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репараций за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий», — говорится в документе.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, тогда за воссоединение проголосовали 95,7%. При этом Украина и многие западные страны не признают его результаты и считают полуостров оккупированной территорией. Российские власти говорили, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Крым разорение Украина Георгий Мурадов
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