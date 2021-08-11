Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова

Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналисту Евгению Киселеву заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, однако добавил, что «возвращение» полуострова не будет быстрым.

«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — сказал Мурадов.

По его словам, Крым и крымчане, находясь в составе Украины, были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления на протяжении десятилетий. Он также добавил, что на сегодняшний день именно Россия вкладывает сотни миллиардов рублей в развитие полуострова, а идея украинских официальных лиц о репарациях выглядит «просто смешной».