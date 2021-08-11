Зеленский уволил главу Харьковской области

Айна Тимчук (Фото: kharkivoda.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению», — говорится в документе. Новым главой Харьковской областной администрации назначен Александр Скакун, который с 2017 года был заместителем главы региона.

Айна Тимчук занимала эту должность с 27 ноября 2020 года. 26 июля на YouTube-канале «Кнопки Харьков» появилось расследование, авторы которого утверждают, что Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи отеля «Астория» в Крыму, который был оформлен на нее (Украина называет Крым своей оккупированной территорией). Авторы расследования утверждают, что семья вела бизнес в Крыму и развивала отель, который принимал туристов уже после вхождения в состав России.

Бывший муж Айны Тимчук Андрей назвал расследование «информационным шантажом». По его словам, отель был оформлен на его супругу в 2014 году, что было указано в декларации. «С 2015 года мы практически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и [на] других людей для распоряжения гостиницей. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости», — написал он в Facebook. По его словам, после перехода Крыма в состав России следить за недвижимостью на полуострове ему не удавалось, и, получив предложение «подставных лиц» о продаже гостиницы, он с ними встретился, а после узнал о том, что его снимали скрытой камерой. Тимчук заявил, что подал заявление в правоохранительные органы и намерен отстаивать свои права в суде.