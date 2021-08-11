Глава института гриппа оценил сообщения об опасности «йота»-штамма COVID

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Результаты исследования американских ученых не свидетельствуют о более высокой летальности нового штамма коронавируса «йота» по сравнению с другими штаммами. Об этом сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент РБК.

«Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях», — заявил Лиознов, отметив, что в мире пока зарегистрировано 28 223 случая заражения «йотой» и этот вариант вируса серьезной угрозы пока не представляет.

Лиознов также указал, что «йота»-штамм пока распространяется преимущественно на территории США, а именно в штате Нью-Йорк. Он сравнил ситуацию со историей штамма АТ1 (российский штамм). Этот вариант выявляли на северо-западе России, однако затем он был вытеснен другими вариантами вируса.

Группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провела исследование, согласно результатам которого штамм «йота» способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. Исследование проводилось среди возрастной группы от 45 лет. Летальный исход наиболее часто встречался у лиц от 65 до 74 лет.