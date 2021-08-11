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Общество ,  
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Глава института гриппа оценил сообщения об опасности «йота»-штамма COVID

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Результаты исследования американских ученых не свидетельствуют о более высокой летальности нового штамма коронавируса «йота» по сравнению с другими штаммами. Об этом сообщил журналистам директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент РБК.

«Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях», — заявил Лиознов, отметив, что в мире пока зарегистрировано 28 223 случая заражения «йотой» и этот вариант вируса серьезной угрозы пока не представляет.

Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19
Общество
Фото:Mary Altaffer / AP

Лиознов также указал, что «йота»-штамм пока распространяется преимущественно на территории США, а именно в штате Нью-Йорк. Он сравнил ситуацию со историей штамма АТ1 (российский штамм). Этот вариант выявляли на северо-западе России, однако затем он был вытеснен другими вариантами вируса.

Группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провела исследование, согласно результатам которого штамм «йота» способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. Исследование проводилось среди возрастной группы от 45 лет. Летальный исход наиболее часто встречался у лиц от 65 до 74 лет.

Ранее в научном центре вирусологии «Вектор» заявили, что в России случаев заражения штаммом «йота» не зафиксировано и предпосылок для его распространения в стране пока нет.

Вариант коронавируса «йота» впервые был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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COVID-19 коронавирус Минздрав новый штамм коронавируса
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Эксперты оценили опасность «йота»-штамма COVID-19
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