Ученые в США сообщили о штамме коронавируса с летальностью выше 82%

Штамм «йота» способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62–82% среди пожилых людей, сообщили ученые. Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили в 27 странах

Фото: Kathleen Flynn / Reuters

Штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

Помимо этого этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, передает издание news-medical.

Вариант B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.