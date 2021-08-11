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Шойгу дал совет майору полиции о служении Родине

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чтобы служить Родине, надо непоколебимо хранить историю и целостность страны, а также защищать ее символы, считает министр обороны Сергей Шойгу. Так он ответил на вопрос майора полиции, который задал ему вопрос о служении Отечеству на молодежном форуме «Территория смыслов», говорится в сообщении, поступившем РБК от Минобороны.

«Я очень хотел бы чтобы у вас, а вы человек молодой, равно как у всех остальных хранились и были непоколебимы какие то жизненные ценности. У каждой страны должны быть свои символы. У нас их много в нашей стране». — сказал Шойгу майору.

Говоря о том, что может быть символами России, Шойгу назвал победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, прошлых и современных полководцев, а также перечислил несколько исторических фигур по именам. Среди них он назвал назвал имена Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского и Андрея Вознесенского.

Шойгу назвал Терешкову символом России
Общество
Валентина Терешков

Министр также назвал Россию «самой хорошей страной», а патриотизм и служение Отечеству — неразделимыми вещами.

В качестве примера патриота России он привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, который дал благотворительный концерт в Японии и направил все заработанные на нем средства в одну из зон конфликтов на территории Советского Союза.Также глава военного ведомства причислил к патриотам поэта Евгения Евтушенко и барда Булата Окуджаву.

«Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел. И об этом его песни говорят. Поэтому служить и быть патриотом — это вещи неразделимые», — подчеркнул Шойгу.

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Молодежный форум «Территория смыслов» проходит в подмосковном Солнечногорске с 2015 года в несколько смен. В каждой из них принимает участие тысяча молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году таких смен пять, последняя из которых — «Служение Отечеству» — проходит с 6 по 12 августа.

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