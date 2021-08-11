Шойгу дал совет майору полиции о служении Родине

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Чтобы служить Родине, надо непоколебимо хранить историю и целостность страны, а также защищать ее символы, считает министр обороны Сергей Шойгу. Так он ответил на вопрос майора полиции, который задал ему вопрос о служении Отечеству на молодежном форуме «Территория смыслов», говорится в сообщении, поступившем РБК от Минобороны.

«Я очень хотел бы чтобы у вас, а вы человек молодой, равно как у всех остальных хранились и были непоколебимы какие то жизненные ценности. У каждой страны должны быть свои символы. У нас их много в нашей стране». — сказал Шойгу майору.

Говоря о том, что может быть символами России, Шойгу назвал победу в Великой Отечественной войне, ветеранов, прошлых и современных полководцев, а также перечислил несколько исторических фигур по именам. Среди них он назвал назвал имена Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, Федора Шаляпина и Роберта Рождественского и Андрея Вознесенского.

Министр также назвал Россию «самой хорошей страной», а патриотизм и служение Отечеству — неразделимыми вещами.