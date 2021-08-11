Кадыров получил премию телеканала Чечни за «качественный контент»

Кадыров активно использует социальные сети — Instagram и Telegram. В прошлом году компания Instagram заблокировала его аккаунт. В компании мотивировали это решение американскими санкциями, введенными против него в 2017 году. Однако Кадыров выступает в прямых эфирах с других аккаунтов.

Через Instagram Кадыров также активно высказывается на тему спорта и политики.