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Кадыров получил премию телеканала Чечни за «качественный контент»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден премией в размере 45 тыс. руб. за работу в роли мобильного оператора, сообщается на сайте ВГТРК «Грозный».

«Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях», — сообщили на телеканале.

Кадырова наградил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Телеканал отметил, что Кадыров не раз выступал репортером и снимал репортаж в прямом эфире, давая личные комментарии. Глава республики также записал видео с животными, которые живут в его саду. «В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — сообщили в «Грозном».

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Рамзан Кадыров

Кадыров активно использует социальные сети — Instagram и Telegram. В прошлом году компания Instagram заблокировала его аккаунт. В компании мотивировали это решение американскими санкциями, введенными против него в 2017 году. Однако Кадыров выступает в прямых эфирах с других аккаунтов.

Через Instagram Кадыров также активно высказывается на тему спорта и политики.

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