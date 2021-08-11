Кадыров получил премию телеканала Чечни за «качественный контент»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров награжден премией в размере 45 тыс. руб. за работу в роли мобильного оператора, сообщается на сайте ВГТРК «Грозный».
«Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях», — сообщили на телеканале.
Кадырова наградил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Телеканал отметил, что Кадыров не раз выступал репортером и снимал репортаж в прямом эфире, давая личные комментарии. Глава республики также записал видео с животными, которые живут в его саду. «В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — сообщили в «Грозном».