Кадыров стал самым богатым губернатором по итогам 2020 года
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал больше всех среди глав российских регионов, обратили внимание «Открытые медиа».
Как следует из декларации Кадырова, в прошлом году он заработал почти 381,19 млн руб. За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — 148 млн руб.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Рамзана Кадырова.
На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн руб. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:
- Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.);
- Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн руб.);
- Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн руб.);
- Дмитрий Азаров — Самарская область (почти 24 млн руб.);
- Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн);
- Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн руб.; Лимаренко — единственный из топ-10 по доходам губернаторов, показавший снижение доходов по сравнению с 2019 годом);
- Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).