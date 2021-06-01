Кадыров стал самым богатым губернатором по итогам 2020 года

Его доходы в прошлом году превысили суммарный заработок всех остальных губернаторов из топ-10. Кадыров заработал более 381 млн руб. Следующий за ним глава Марий Эл Евстифеев — только 84,7 млн руб.

Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал больше всех среди глав российских регионов, обратили внимание «Открытые медиа».

Как следует из декларации Кадырова, в прошлом году он заработал почти 381,19 млн руб. За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — 148 млн руб.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Рамзана Кадырова.

На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн руб. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли: