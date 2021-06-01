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Политика ,  
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Кадыров стал самым богатым губернатором по итогам 2020 года

Его доходы в прошлом году превысили суммарный заработок всех остальных губернаторов из топ-10. Кадыров заработал более 381 млн руб. Следующий за ним глава Марий Эл Евстифеев — только 84,7 млн руб.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал больше всех среди глав российских регионов, обратили внимание «Открытые медиа».

Как следует из декларации Кадырова, в прошлом году он заработал почти 381,19 млн руб. За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он задекларировал 7,5 млн руб., в 2019 году — 148 млн руб.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Рамзана Кадырова.

На втором месте глава Марий Эл Александр Евстифеев с 84,7 млн руб. На третьем — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 79,8 млн руб. В десятку богатейших губернаторов по итогам 2020 года также вошли:

  • Игорь Артамонов — Липецкая область (69,2 млн руб.);
  • Александр Усс — Красноярский край (30,1 млн руб.);
  • Дмитрий Артюхов — ЯНАО (25,2 млн руб.);
  • Дмитрий Азаров — Самарская область (почти 24 млн руб.);
  • Олег Кожемяко — Приморский край (23,6 млн);
  • Валерий Лимаренко — Сахалинская область (20,7 млн руб.; Лимаренко — единственный из топ-10 по доходам губернаторов, показавший снижение доходов по сравнению с 2019 годом);
  • Антон Алиханов — Калининградская область (20,4 млн руб.).

Доходы Кадырова за год выросли более чем в 2,5 раза
Политика
Рамзан Кадыров

В сумме главы регионов со второго по десятое место заработали около 378 млн руб. Таким образом, Кадыров в 2020 году получил доход больше, чем все они вместе взятые.

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В декларации главы Чечни указано владение двумя земельными участками площадью 3668 и 28 361 кв. м, а также жилым домом площадью 2344,3 кв. м. Жена Кадырова владеет квартирой площадью 209,8 кв. м. По сравнению с прошлогодним отчетом недвижимость главы Чечни не изменилась. На иждивении у него находятся 11 несовершеннолетних детей. Год назад их было 12.

Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2020 года. Фотогалерея
Фотогалерея 

В апреле издание «Проект» опубликовало расследование, из которого следовало, что у Кадырова три жены, на одну из которых оформлены дорогие квартиры в Москве. Авторы публикации утверждали, что суммарная стоимость этой недвижимости около 800 млн руб.

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В Кремле сообщили, что расследования СМИ не являются дополнительным поводом проверять доходы Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что данные, проверяемые антикоррупционными структурами, куда более достоверны, чем источники СМИ.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
губернаторы Рамзан Кадыров Чечня доходы
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