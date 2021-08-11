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Власти Белоруссии предложили убрать из Конституции тезис о нейтралитете

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Конституционной комиссии Белоруссии предложено исключить из обновленного текста документа положение о стремлении страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает «БелТА».

«Надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», — заявил председатель комиссии.

По словам Миклашевича, этот тезис утратил свою актуальность. Он отметил, что Белоруссия состоит в Организации коллективной безопасности (ОДКБ), а значит, фактически является членом военного блока, и призвал брать во внимание «реальную действительность».

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Вместе с тем Милашевич предложил добавить в обновленный текст Конституции положение о том, что «с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам». Защищать независимость и территориальную целостность государство будет с помощью международных договоров о коллективной безопасности, заключил он.

Внести правки в Конституцию республики предложил президент страны Александр Лукашенко в марте. По его словам, необходимость скорректировать текст документа назрела давно. В то же время президент отметил, что у президента должны остаться большие полномочия. «Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства», — заявил он.

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В июле комиссия представила итоговые предложения по изменениям, были внесены правки к требованиям для кандидатов на президентских выборах. В частности, претенденты на президентский пост не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Эксперты отметили, что это может стать препятствием для участия в выборах лидеров оппозиции, которые покинули Белоруссию после протестов во второй половине прошлого года из-за угрозы уголовного преследования.

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