Власти Белоруссии предложили убрать из Конституции тезис о нейтралитете

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В Конституционной комиссии Белоруссии предложено исключить из обновленного текста документа положение о стремлении страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает «БелТА».

«Надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», — заявил председатель комиссии.

По словам Миклашевича, этот тезис утратил свою актуальность. Он отметил, что Белоруссия состоит в Организации коллективной безопасности (ОДКБ), а значит, фактически является членом военного блока, и призвал брать во внимание «реальную действительность».

Вместе с тем Милашевич предложил добавить в обновленный текст Конституции положение о том, что «с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам». Защищать независимость и территориальную целостность государство будет с помощью международных договоров о коллективной безопасности, заключил он.