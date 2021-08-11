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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал сроки регистрации «детской» вакцины от COVID-19 в России

Вакцина «Спутник V» для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю», — сказал он.

По его словам, если вакцину не удастся зарегистрировать до сентября, то в период распространения в России индийского штамма коронавируса «дельта» дети могут стать опасными переносчиками. «В период распространения индийского штамма дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — пояснил он.

Он также добавил, что испытания вакцины в данный момент проводятся в возрастной группе 12-17 лет, однако по завершении планируется перейти на интервал в 6-12 лет.

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Ранее Гинцбург также заявлял, что массовая вакцинация подростков в России должна начаться до 20 сентября. В то же время уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова полагала, что пока рано говорить о вакцинации детей и подростков от коронавируса. По ее словам, обсуждать этот вопрос можно будет только после завершения полноценных клинических испытаний. «Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, <...> прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей», — сказала омбудсмен.

В июле о готовности отвести ребенка на прививку от коронавируса заявили 8% опрошенных россиян, еще 23% склоняются к этому решению, говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК). Из 69% опрошенных 37% однозначно не готовы привить детей от COVID-19, еще 32% скорее не готовы. В качестве причины в этой группе опрошенных в основном называли недостаточную изученность препаратов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцинация от COVID-19 коронавирус регистрация Дети Александр Гинцбург
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