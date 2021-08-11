Гинцбург назвал сроки регистрации «детской» вакцины от COVID-19 в России

Вакцина «Спутник V» для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к 15 сентября. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю», — сказал он.

По его словам, если вакцину не удастся зарегистрировать до сентября, то в период распространения в России индийского штамма коронавируса «дельта» дети могут стать опасными переносчиками. «В период распространения индийского штамма дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — пояснил он.

Он также добавил, что испытания вакцины в данный момент проводятся в возрастной группе 12-17 лет, однако по завершении планируется перейти на интервал в 6-12 лет.