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Защиту Петербурга дамбой от «Патрика» и «Иуды» оценили в ₽123 млрд

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, эксплуатация которого началась 10 лет назад, предотвратил за это время 26 морских нагонных наводнений, ущерб от которых мог бы достигнуть 123 млрд рублей. Об этом рассказал замгендиректора Комплекса защитных сооружений города Игорь Полищук, передает ТАСС.

«За 10 лет эксплуатации уже было предотвращено 26 морских нагонных наводнений. <...> По самым скромным подсчетам, если брать в расчет наводнения с отметкой выше двух метров, то предотвращенный ущерб составляет 123 млрд рублей. Проект уже себя окупил», — сказал он.

Так, в 2011 году дамба спасла Северную столицу от наводнения, вызванного штормом «Святой Патрик», а спустя два года защитила город от разрушительных последствий урагана «Святой Иуда». «Комплекс защитных сооружений обеспечивает надежную защиту города за счет закрытия 67 затворов при возникновении угрозы наводнения», — добавил Полищук.

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Дамбу начали эксплуатировать 12 августа 2011 года. В торжественной церемонии пуска основных объектов Комплекса — затвора и тоннеля на С-1 принял участие (на тот момент) премьер-министр России Владимир Путин.

Всего в состав комплекса защитных сооружений (КСЗ) Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель. Длина КЗС составляет около 25 км, максимальная высота по гребню дамб — 6,5 м.

После завершения строительства дамбы, по данным Счетной палаты России, ее стоимость оценивалась в 109 млрд руб.

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