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В Приморье сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна

Сильные осадки, которые принес в Приморье тайфун «Хайшен», могут привести к тому, что вода перельется через дамбу в одном из районов края. Об этом сообщает правительство региона.

«В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу. Оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию», — сообщили власти.

Также в правительстве отметили, что из-за сильных осадков в пяти муниципалитетах региона зафиксированы переливы воды через дороги. Кроме того, существенно поднялся уровень воды в ряде рек Приморского края.

По данным пресс-службы Приморского Гидрометцентра, тайфун «Хайшень» за ночь принес в регион до 90 мм осадков.

В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Наибольшему воздействию вихря подверглись юго-запад и запад края. Здесь прошли сильные и очень сильные дожди от 42 до 90 мм», — сообщили в Примгидромете.

На остальной территории края осадки были менее интенсивными. Наименьшее количество осадков, 1-9 мм, пришлось на северо-восток и юг центральных районов. На остальной территории региона выпало от 20 до 32 мм осадков.

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При этом ветер на побережье достигал 28-32 м/с.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморского гидрометцентра передает, что больше всего осадков — 90 мм — выпало за ночь в Пограничном районе. Там зафиксировано почти полуторакратное превышение месячной нормы в 68 мм.

Ранее тайфун «Хайшен» затронул Японию. Там предупреждение об эвакуации получили почти 6 млн человек в 11 префектурах. Кроме того, власти объявили эвакуацию в шести префектурах на юго-западе страны. Из-за стихии на острове Кюсю пострадали более 30 человек, и свыше 500 тыс. домов остались без электричества.

Теги: Приморье, тайфун, осадки
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