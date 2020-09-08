В Приморье сообщили об угрозе перелива воды через дамбу из-за тайфуна

Сильные осадки, которые принес в Приморье тайфун «Хайшен», могут привести к тому, что вода перельется через дамбу в одном из районов края. Об этом сообщает правительство региона.

«В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу. Оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию», — сообщили власти.

Также в правительстве отметили, что из-за сильных осадков в пяти муниципалитетах региона зафиксированы переливы воды через дороги. Кроме того, существенно поднялся уровень воды в ряде рек Приморского края.

По данным пресс-службы Приморского Гидрометцентра, тайфун «Хайшень» за ночь принес в регион до 90 мм осадков.