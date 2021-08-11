Адвокат Хованского назвал незаконным его включение в список террористов

Включение блогера Юрия Хованского в список спонсоров терроризма является незаконным, поскольку сроки привлечения к ответственности уже истекли. Об этом РБК заявил его адвокат Никита Тимофеев.

«Позиция стороны защиты в том, что возбуждение уголовного дела и привлечение Хованского к ответственности незаконно, так как он привлекается к ответственности за события 2012 года. На тот момент редакция статьи, по которой он привлекается, была другой, в ней не было квалифицирующего признака «с использованием сети интернет». А поскольку закон обратной силы не имеет, возбуждение уголовного дела и предъявление обвинений незаконно. Сроки привлечения к ответственности истекли. Соответственно, включение Хованского в список спонсоров терроризма тоже незаконно, поскольку было основано на предъявлении ему обвинения. А если обвинение незаконно, то и включение его в список спонсоров терроризма тоже незаконно», — пояснил защитник.

Полиция задержала Хованского 9 июня этого года. Против блогера возбудили дело об оправдании терроризма из-за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост». По версии следователей, примерно год назад в Сети появился ролик, в котором блогер на одном из стримов поет песню, оправдывающую терроризм и содержащую публичные призывы к нему. Хованский уже принес свои извинения из-за выложенного ролика. Видео он назвал «ужасной ошибкой». В данный момент он находится под арестом по решению Куйбышевского районного суда Петербурга.

Днем ранее Росфинмониторинг внес блогера в перечень террористов и экстремистов. Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, ведомство может включить в список тех граждан, к отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.