Суд оставил под арестом блогера Хованского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 13:32
Инфляция осталась на 5-летнем максимуме из-за дорожающих стройматериалов Экономика, 19:15 Китайская газета обвалила акции игровых компаний. Что их ждет дальше Инвестиции, 19:09 «Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Уфой» Спорт, 19:02 Предложение в новостройках комфорт-класса Москвы сократилось на треть Недвижимость, 18:54 Минздрав спрогнозировал сроки коллективного иммунитета к COVID в России Общество, 18:50 Российского арбитра назначили на матч за Суперкубок УЕФА Спорт, 18:49 «Динамо» объявило о контракте с Макаровым сроком на 5 лет Спорт, 18:37 Хардфорк Ethereum и рост Dogelon Mars на 50 000%. Главные события недели Крипто, 18:36 Тренер российских гандболисток поделился счастьем от выхода в финал Игр Спорт, 18:30 Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области Политика, 18:26 В Египет смогут летать 10 российских авиакомпаний Общество, 18:21 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 18:20 НКР подтвердило рейтинг банка «РЕСО Кредит» A.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 18:19 Реально дешевые акции: 5 перспективных бумаг стоимостью до $15 Инвестиции, 18:15
Общество ,  
0 

Суд оставил под арестом блогера Хованского

Юрий Хованский
Юрий Хованский (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался отправить блогера Юрия Хованского под домашний арест и продлил ему время заключения под стражей до 8 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Блогера обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также публичных призывах к ведению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области ИT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — сказано в сообщении.

В июне Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского на два месяца по делу об оправдании терроризма. На суде он частично признал вину и просил посадить себя под домашний арест или запретить ему определенные действия.

Арестованный блогер Хованский извинился за песню с оправданием терроризма
Политика
Юрий Хованский

Хованского задержали 9 июня, в его доме прошли обыски. Дело на блогера завели из-за песни про мюзикл «Норд-Ост». Около года назад в Сети появилось видео, на котором блогер во время одного из стримов поет песню, которая оправдывает терроризм и содержит публичные призывы к нему, считают следователи.

Ранее видеозапись с показаниями Хованского опубликовала пресс-служба Следственного комитета России. На видео блогер признает вину в исполнении песни, оправдывающей терроризм, и раскаивается в содеянном.

Теракт на мюзикле «Норд-Ост» произошел 23 октября 2002 года в московском Театральном центре на Дубровке. Террористы взяли в заложники более 900 зрителей, в том числе детей и актеров. В результате действий боевиков и штурма Театрального центра погибли около 130 человек.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Юрий Хованский суд оправдание терроризма
Материалы по теме
Блогер Хованский признал вину в исполнении песни с оправданием терроризма
Общество
Суд арестовал блогера Хованского на два месяца
Общество
В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter