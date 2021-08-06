Суд оставил под арестом блогера Хованского

Юрий Хованский (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Куйбышевский районный суд Петербурга отказался отправить блогера Юрия Хованского под домашний арест и продлил ему время заключения под стражей до 8 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Блогера обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также публичных призывах к ведению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области ИT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — сказано в сообщении.

В июне Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского на два месяца по делу об оправдании терроризма. На суде он частично признал вину и просил посадить себя под домашний арест или запретить ему определенные действия.

Хованского задержали 9 июня, в его доме прошли обыски. Дело на блогера завели из-за песни про мюзикл «Норд-Ост». Около года назад в Сети появилось видео, на котором блогер во время одного из стримов поет песню, которая оправдывает терроризм и содержит публичные призывы к нему, считают следователи.