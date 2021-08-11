Гинцбург сообщил о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Доклинические испытания назальной формы «Спутника V» уже завершены, решается вопрос с финансированием клинических. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей», — сказал он.

По его словам, назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость. Он уточнил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые из сотрудников Центра уже ввели себе подобную вакцину.

Ранее Гинцбург сообщал, что что клинические исследования интерназальной вакцины от коронавируса начнутся в конце 2021 года — начале 2022 года. Он отмечал, что ее планируют зарегистрировать в 2022 году.