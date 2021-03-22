Глава центра Гамалеи допустил вакцинацию от коронавируса детей с 3-4 лет

Центр уже начал испытания вакцины для детей в форме каплей для носа, рассказал Гинцбург. По текущем данным, такая форма «совершенно лишена каких-то побочных эффектов»

Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Вакцинация детей от коронавируса возможна с трех или четырех лет, однако точный возраст еще определяется, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам вакцинации.

По словам Гинцбурга, сейчас центр начинает клинические испытания «Спутника V» в виде капель для носа для детей. «Детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать надо с возраста, безусловно, 17-12 или 13 лет, мы сейчас над этим работаем с педиатрами», — рассказал он.

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Следующая группа, рассказал Гинцбург, будет возрастом от 8 лет. «Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, 3-4 года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу... У нас разработана, запатентована и сейчас проводятся, фактически, начинаются клинические испытания интраназальной формы этого «Спутника V». Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста», — добавил Гинцбург.

Такая форма препарата, по текущим данным «совершенно лишена каких-то побочных эффектов», указал он. «Я думаю, что в этом году мы начнем и закончим клинику интраназальной формы », — сказал он.