Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 13:06
В Латвии разрешили применять на границе с Белоруссией силу и спецсредства Политика, 16:13 В Израиле выявили рекордное с февраля число заболевших COVID-19 Общество, 16:10 Паблик «Страдающее Средневековье» выпустил мемы по мотивам домовых чатов Стиль, 16:06 Volkswagen Arteon получил 304-сильный двигатель Авто, 16:00 В «Дом.РФ» спрогнозировали рост ставок по ипотеке до 9% к концу 2021 года Недвижимость, 15:59 В сирийском порту загорелось судно Общество, 15:54 Блогера Хованского внесли в список террористов и экстремистов Политика, 15:42 Шалимов стал главным тренером клуба Премьер-лиги Спорт, 15:39 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 15:39 Посол Ирана назвал число неполученных доз «Спутника V» Политика, 15:37 Майкл Кейн и Джонни Депп получат специальные награды в Карловых Варах Стиль, 15:34 «Фаза коррекции закончилась». Что сейчас происходит с биткоином Крипто, 15:32 Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов Экономика, 15:30 Производители еды стоят на пороге глобальных перемен. Что происходит Pro, 15:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Израиле выявили рекордное с февраля число заболевших COVID-19

Фото: Oded Balilty / AP
Фото: Oded Balilty / AP

За прошедшие сутки в Израиле выявили 6275 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий с 8 февраля показатель по числу заболевших, следует из данных Министерства здравоохранения страны. О том, что это рекорд с февраля, также сообщает государственное радио Kan.

«Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма «дельта» в начале лета», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

При этом за 9 августа в стране умерли 2 пациента с коронавирусом, за все время пандемии — 6 559 человек.

Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
Общество
Фото:Nir Elias / Reuters

Массовая вакцинация в Израиле началась в декабре прошлого года, для вакцинации в стране использовали преперат компании Pfizer. Сейчас первую дозу прививки получили 5,8 млн израильтян, вторую — 5,4 млн, или примерно 63% и 58% населения соответственно (всего в стране проживает 9,3 млн человек). 30 июля там начали в третий раз прививать граждан старше 60 лет, которые получили вторую дозу препарата Pfizer не менее пяти месяцев назад. Этот этап вакцинации уже прошли свыше 577 тыс. человек.

С 1 июня в Израиле сняли все карантинные ограничения, за исключением обязательства носить маски в закрытых помещениях. Его отменили 15 июня, но вновь ввели 25 июня из-за роста числа заболевших. С 20 августа посещать заведения и мероприятия вне зависимости от числа участников разрешили исключительно вакцинированным, переболевшим или тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщало издание Times of Israel.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рост прибыли 10 111%: сколько медлаборатории заработали на COVID «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
Израиль COVID-19 рекорд коронавирус
Материалы по теме
Израиль утилизирует около 80 тыс. вакцин от коронавируса
Общество
Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
Общество
В Израиле вернули масочный режим
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter