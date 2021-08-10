В Израиле выявили рекордное с февраля число заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки в Израиле выявили 6275 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий с 8 февраля показатель по числу заболевших, следует из данных Министерства здравоохранения страны. О том, что это рекорд с февраля, также сообщает государственное радио Kan.

«Это самый высокий показатель суточного заражения с февраля 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма «дельта» в начале лета», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

При этом за 9 августа в стране умерли 2 пациента с коронавирусом, за все время пандемии — 6 559 человек.

Массовая вакцинация в Израиле началась в декабре прошлого года, для вакцинации в стране использовали преперат компании Pfizer. Сейчас первую дозу прививки получили 5,8 млн израильтян, вторую — 5,4 млн, или примерно 63% и 58% населения соответственно (всего в стране проживает 9,3 млн человек). 30 июля там начали в третий раз прививать граждан старше 60 лет, которые получили вторую дозу препарата Pfizer не менее пяти месяцев назад. Этот этап вакцинации уже прошли свыше 577 тыс. человек.