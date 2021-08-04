Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

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Рост заболеваемости COVID-19 в Израиле при высоком уровне вакцинации населения можно объяснить несколькими гипотезами, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Так, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский выдвинул предположение, что это может быть следствием нарушений условий хранения вакцины. «Во-первых, мы не знаем, нормально ли проведена вакцинация жителей Израиля. Может быть, были какие-то проблемы с поставкой препарата, может быть, была нарушена холодовая цепь — для вакцины Pfizer это достаточно актуально. Может быть, были какие-то проблемы с вакцинацией на местах», — рассуждает он.

Еще один вариант объяснения может быть связан с тем, что вакцина Pfizer обладает не столь высокой эффективностью против штамма «дельта», как против штамма «альфа», который был когда-то выявлен в Ухане, говорит ученый.

Оба предположения, по его словам, не являются подтвержденными и должны обсуждаться научным сообществом. Для этого необходимо проверить последовательность белков в геноме вируса, определить специфику антител после вакцинации и их способность защищать организм.

Кроме того, по его словам, вирус может распространяться за счет тех людей, которые еще не привиты. «60% [полностью привитых] — это не 100. Как минимум 40% населения может поддерживать наличие эпидемического процесса», — считает Вознесенский.