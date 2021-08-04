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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

Рост заболеваемости COVID-19 в Израиле при высоком уровне вакцинации населения можно объяснить несколькими гипотезами, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Так, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский выдвинул предположение, что это может быть следствием нарушений условий хранения вакцины. «Во-первых, мы не знаем, нормально ли проведена вакцинация жителей Израиля. Может быть, были какие-то проблемы с поставкой препарата, может быть, была нарушена холодовая цепь — для вакцины Pfizer это достаточно актуально. Может быть, были какие-то проблемы с вакцинацией на местах», — рассуждает он.

Еще один вариант объяснения может быть связан с тем, что вакцина Pfizer обладает не столь высокой эффективностью против штамма «дельта», как против штамма «альфа», который был когда-то выявлен в Ухане, говорит ученый.

Оба предположения, по его словам, не являются подтвержденными и должны обсуждаться научным сообществом. Для этого необходимо проверить последовательность белков в геноме вируса, определить специфику антител после вакцинации и их способность защищать организм.

Кроме того, по его словам, вирус может распространяться за счет тех людей, которые еще не привиты. «60% [полностью привитых] — это не 100. Как минимум 40% населения может поддерживать наличие эпидемического процесса», — считает Вознесенский.

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, важнее то, что благодаря прививочной кампании в стране значительно снизилось количество летальных исходов.

«В Израиле низкая смертность, практически пустые больницы, так как большинство населения переносит заболевание легко. Похожая ситуация сейчас в Англии — много выявляют, но низкая смертность. В Израиле это может быть связано с тем, что после вакцинации иммунная система не сразу определяет штамм «дельта», но потом справляется и довольно быстро убивает заразу», — рассказала она РБК.

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Источник: JHU
Данные по миру i

За последнюю неделю количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Израиле выросло с 2 тыс. до более чем 3 тыс. человек. По данным от 3 августа, за сутки COVID-19 заразились 3842 израильтян. Всего с начала пандемии в стране выявлено 882 798 заболевших.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки 3 августа в стране от COVID-19 умер один человек, всего с начала пандемии скончались 6495 человек.

Смертность в Израиле начала снижаться в феврале текущего года — через три месяца после начала массовой вакцинации. Максимум летальных исходов зафиксировали в стране 18 января текущего года — 386 человек. После этого смертность от заболевания пошла в стране на спад и к концу мая сократилась практически до нуля. В июле смертность от коронавируса ненадолго выросла, достигнув максимума 26 июля, когда умерли 28 израильтян, а затем снова пошла на спад.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Израиле с декабря 2020 года население прививают вакциной производства компаний BioNTech и Pfizer. При этом первую дозу вакцины в стране получили 5 792 727 пациентов, минимум 5 383 109 граждан привиты вторым компонентом. Третью дозу препарата ввели тем, кто принял решение о ревакцинации. Таких в стране 155 509 человек. Население Израиля — примерно 9 млн. Из них полный курс вакцинации прошли 2 млн человек старше 20 лет и 240 тыс. детей в возрасте от 12 до 19 лет.

Израиль вакцинация от COVID-19 коронавирус новости
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