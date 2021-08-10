Путин поручил усилить поддержку пострадавшим от пожаров в Якутии

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Президент Владимир Путин поручил правительству Якутии разработать предложения, как увеличить меры поддержки для пострадавших от лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации», — сообщили в представительстве президента.

В республике пожары в лесах тушат с середины июля, тогда они уже распространились на площади 666 га. Причиной возгорания стала жаркая и сухая погода.

По последним данным МЧС, в регионе активны 178 природных пожаров, за последние сутки ликвидировано семь возгораний на площади более 253 тыс. га. Тушением пожаров занимаются свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники, в ликвидации возгораний участвует авиация Минобороны. «Авиалесохрана» сообщила, что в общем пожары в Якутии выжгли леса на площади в 1,47 млн га.