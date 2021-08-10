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Политика ,  
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Спонсор храма, вызвавшего протесты, стал почетным жителем Екатеринбурга

Игорь Алтушкин
Игорь Алтушкин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Гордума Екатеринбурга присвоила звание почетного жителя города предпринимателю, основателю Русской медной компании Игорю Алтушкину, сообщается на сайте думы.

«Заместитель Главы Екатеринбурга Игорь Сутягин на заседании отметил, что бизнесмен Игорь Алтушкин одним из первых в городе включился в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Благодаря помощи предпринимателя город получил пять партий гуманитарного груза с масками и перчатками, рассказал Сутягин. По его словам, Алтушкин также закупил для города 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 55 машин скорой помощи. В целом его вклад в борьбу с пандемией в гордуме оценили в 2 млрд руб.

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Фото:Марина Молдавская / ТАСС

Алтушкин — председатель совета директоров, основатель и основной владелец Русской медной компании (РМК). По данным Forbes, ему принадлежит 80% компании. В российском списке Forbes предприниматель занимает 26 место с состоянием в $7 млрд.

В 2019 году Алтушкин выступил спонсором строительства православного храма Святой Екатерины, который собирались построить на месте сквера у театра драмы в Екатеринбурге. Выбор места строительства храма привел к протестам: против выступили около 2 тыс. недовольных местных горожан, вышедших на улицы под лозунгом «Скверу — быть».

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Местное издание «Современный портал Екатеринбурга — «66.ru» и «Новая газета» тогда сообщали о том, что в разгоне митингов против строительства участвовали бойцы «Академии единоборств РМК», которую спонсировал бизнесмен.

Из-за протестов губернатор Свердловской области предложил выбрать другое место для строительства храма. В октябре 2019 года городские власти провели опрос среди населения, по итогам которого большинство респондентов высказалось за строительство храма в другом месте — на территории бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга.

Почетным гражданином Екатеринбурга Алтушкина хотели сделать еще в прошлом году, но предприниматель отказался от этого звания. Взамен он предложил сделать почетным гражданином города кого-нибудь из врачей, которые борются с COVID-19.

Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» присваивают за особые заслуги и достижения в экономической, научной, культурной и других сферах жизни общества, которые помогают укрепить авторитет города в России и за рубежом. Кроме того, звание присваивают за проявленные мужество и отвагу.

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