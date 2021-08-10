Спонсор храма, вызвавшего протесты, стал почетным жителем Екатеринбурга

Игорь Алтушкин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Гордума Екатеринбурга присвоила звание почетного жителя города предпринимателю, основателю Русской медной компании Игорю Алтушкину, сообщается на сайте думы.

«Заместитель Главы Екатеринбурга Игорь Сутягин на заседании отметил, что бизнесмен Игорь Алтушкин одним из первых в городе включился в борьбу с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Благодаря помощи предпринимателя город получил пять партий гуманитарного груза с масками и перчатками, рассказал Сутягин. По его словам, Алтушкин также закупил для города 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 55 машин скорой помощи. В целом его вклад в борьбу с пандемией в гордуме оценили в 2 млрд руб.

Алтушкин — председатель совета директоров, основатель и основной владелец Русской медной компании (РМК). По данным Forbes, ему принадлежит 80% компании. В российском списке Forbes предприниматель занимает 26 место с состоянием в $7 млрд.