Новолипецкий металлургический комбинат оценил сроки ремонта после пожара

Фото: Lipetsk.nlmk.com

Работы по восстановлению вспомогательного оборудования Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) после взрыва и последовавшего за ним пожара продлятся до двух дней, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«Начаты восстановительные работы вспомогательного оборудования. По предварительной оценке, ремонт займет от одних до двух суток», — рассказали в пресс-службе производства.

Взрыв и пожар на кислородно-распределительном пункте не повредили основное оборудование комбината или его транспортную инфраструктуру, работа приостановлена только в конвертерном цехе № 2, уточнили в НМЛК.

Взрыв на территории предприятия произошел утром 9 августа, начавшийся вслед за этим пожар на кровле кислородно-распределительного пункта комбината позднее потушили. В результате происшествия никто не пострадал