Представители МакSим сообщили, что она «полностью пришла в себя»

В соцсетях певицы сообщается, что она «в четком, ясном сознании, смеется и шутит». МакSим госпитализировали в середине июня, она была подключена к аппарату ИВЛ и введена в кому

МакSим (Марина Абросимова) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя после выхода из комы, сообщается в группе исполнительницы во «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — сказано в сообщении.

Абросимова находится в полном сознании и шутит, певица «все помнит, память отличная», говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к PR-менеджеру певицы