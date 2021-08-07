Представители МакSим сообщили, что она «полностью пришла в себя»
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя после выхода из комы, сообщается в группе исполнительницы во «ВКонтакте».
«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — сказано в сообщении.
Абросимова находится в полном сознании и шутит, певица «все помнит, память отличная», говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием к PR-менеджеру певицы