Представители МакSим сообщили, что она «полностью пришла в себя»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Суперраспространитель в России. Самое актуальное о пандемии на 7 августа Общество, 12:05 Судейский скандал в художественной гимнастике. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 12:03 Посольство США призвало американцев покинуть Афганистан Политика, 11:58 Россия подала два протеста на оценки выступлений Авериной на Олимпиаде Спорт, 11:54 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 11:46 Бизнес на прокачку: какие стратегии роста продаж работают РБК и Альфа-Банк, 11:44 В МЧС сообщили о приближении лесных пожаров к нефтебазе в Якутии Общество, 11:31 Власти Литвы пообещали по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину Политика, 11:26 Pirelli объявил тему и участников календаря 2022 года Стиль, 11:14 МВД составило портрет среднестатистического преступника Общество, 11:06 Представители МакSим сообщили, что она «полностью пришла в себя» Общество, 11:04 «Бык с Уолл-стрит» — символ финансового мира. Рассказываем его историю Инвестиции, 11:01 Напавший на пассажиров в метро Токио мужчина объяснил свои действия Общество, 10:59 Три способа снизить затраты на командировки на 15% РБК и Smartway, 10:58
Общество ,  
0 

Представители МакSим сообщили, что она «полностью пришла в себя»

В соцсетях певицы сообщается, что она «в четком, ясном сознании, смеется и шутит». МакSим госпитализировали в середине июня, она была подключена к аппарату ИВЛ и введена в кому
МакSим (Марина Абросимова)
МакSим (Марина Абросимова) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя после выхода из комы, сообщается в группе исполнительницы во «ВКонтакте».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — сказано в сообщении.

Абросимова находится в полном сознании и шутит, певица «все помнит, память отличная», говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к PR-менеджеру певицы

Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
Общество
Певица&nbsp;МакSим

МакSим госпитализировали в середине июня, после того как в течение нескольких дней у нее были высокая температура вместе с симптомами простуды. Врачи выявили 40% поражения легких Абросимовой, однако тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Певицу ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние МакSим улучшилось в конце июля, ее менеджер Маргарита Соколова 23 июля рассказала о периодическом выводе исполнительницы из комы. В частности, это было сделано для проведения обряда причастия. «Тихонько-тихонько движется к улучшению», — рассказала тогда менеджер.

Соколова сообщила 3 августа об улучшении состояния МакSим. Марина в сознании, пришла в себя <...> Человек в четком, ясном сознании», — сообщила она. PR-менеджер певицы Яна Богушевская также добавила, что легкие МакSим восстанавливаются, ее сняли с аппарата ИВЛ и сейчас она начала дышать самостоятельно.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Автор
Михаил Добрунов
При участии
Евгения Лебедева
МакSим певица новости Москва кома
Материалы по теме
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Общество
Представительница МакSим опровергла сообщения о сепсисе у певицы
Общество
Представитель МакSим опровергла сообщения о выходе певицы из комы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter