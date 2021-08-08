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В Красноярске ввели режим «Черного неба» из-за пожаров в Якутии

В Красноярске на трое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий, известного как режим «черного неба» из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования.

«По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17:00 7 августа 2021 года до 17:00 10 августа 2021 года <...> введение НМУ связано с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии», — сказано в сообщении.

В Минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. Соответствующие письма уже отправлены в их адрес.

По информации регионального Роспотребнадзора, на 7 августа специалисты отметили в Красноярске превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ. «В Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 (диаметром от десяти микрометров и менее — РБК) превышает гигиенический норматив в 3,5 — 3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 (диаметром от 2,5 микрометра и менее — РБК) превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ в 1,1 раза», уточнили в ведомстве.

В МЧС назвали число задымленных населенных пунктов в Красноярском крае
Общество
Красноярск

Пожары начались в регионе с начала июля, когда установилась жаркая и сухая погода. На 7 августа число населенных пунктов в Красноярском крае, задымленных из-за лесных пожаров, превысило 1,2 тыс.

По данным Лесопожарного центра, общая площадь возгорания в крае составляет 4371 га, передает ngs24.ru. Как сообщает портал, очаги действуют в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах.

Всего в России действует 180 лесных пожаров на площади 1 285 404 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 3 пожара в Красноярском крае на площади 3 522 га, уточняла «Авиалесоохрана».

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