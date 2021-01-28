Структуры НЛМК Лисина потребовали от американских сталеваров $100 млн

Американские подразделения НЛМК обвиняют US Steel в том, что она дезинформировала американский Минторг, чтобы подорвать их конкурентоспособность

Фото: Gene J. Puskar / AP

Американские подразделения НЛМК (основной владелец — Владимир Лисин) — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania — подали иск более чем на $100 млн к одному из крупнейших американских производителей стали, компании US Steel, сообщил РБК представитель НЛМК. Иск подан в суд общей юрисдикции штата Пенсильвания.

Истцы утверждают, что US Steel дезинформировала Минторг США, что в итоге привело к отказу американского ведомства отменить пошлины на ввозимые в страну стальные полуфабрикаты компании.

В марте 2018 года администрация Дональда Трампа для защиты американских металлургов ввела 25-процентные пошлины на импорт стали и десятипроцентные пошлины на ввоз алюминия из всех стран. Американские структуры НЛМК попросили Минторг США вывести из-под пошлин стальные слябы (полуфабрикаты металлургического производства) — их российская НЛМК поставляла на свои американские заводы по 1,5 млн т в год. НЛМК указывала, что пошлины сократят производственные мощности на американских заводах компании.

Однако Минторг отказался — как указывают истцы сейчас, это произошло на основании возражений US Steel, которая утверждала, что сможет на 100% обеспечить потребности американских предприятий НЛМК в слябах. Теперь истцы указывают, что эти обещания US Steel были ложными и компания «не могла или не планировала» их выполнять. «Эти недобросовестные сведения были намеренно представлены с целью подорвать конкурентоспособность НЛМК США, вынужденной оплачивать пошлины, от которых компания должна была быть освобождена», — говорит представитель НЛМК. Свой ущерб компания оценивает в сумму более $100 млн.