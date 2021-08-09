На борьбу с пожаром в Оренбургской области направили почти 200 человек

Фото: МЧС России

Тушением пожаров, угрожавшим четырем деревням в Оренбургской области, теперь заняты 198 человек и 80 единиц техники. Об этом сообщает главное управление МЧС по Оренбургской области.

«Группировка сил и средств наращивается. Работы по тушению ведутся круглосуточно. На месте развернут оперативный штаб», — сказано в сообщении. Накануне тушением огня занимались 180 человек и 79 единиц техники, днем ранее пожар тушили 133 человека. Одновременно с огнем борются еще более тридцати волонтеров. Они тушат сухую растительность с помощью ранцевых огнетушителей и лопат, а также следят за участками, где возгорания уже ликвидированы.

Пожар в Кувандыкском городском округе зарегистрировали 6 августа. Он начался с возгорания сухой травы и леса неподалеку от населенного пункта Акчура. Позже огонь распространился на окрестности деревень Малое Чураево, Новоказанка и Верхненазаргулово.

9 августа из-за пожара местные власти ввели режим ЧС муниципального характера. Борьбу с огнем осложняют гористая местность, а также склоны и овраги. «Для контроля обстановки и поиска возможных очагов задействованы беспилотные летательные аппараты», — сообщало ведомство.