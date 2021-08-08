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Дым от пожаров накрыл более 400 населенных пунктов в Иркутской области

Дым от лесных пожаров накрыл 438 населенных пунктов в 14 районах Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, на утро 8 августа в зоне задымления от лесных пожаров находятся 438 населенных пунктов 14-ти районов и пять городских округов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что согласно данным космического мониторинга и администраций населенных пунктов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода не зафиксировано.

Ранее в ведомстве сообщали о задымлении в 392 населенных пунктах в 17 муниципальных образованиях Иркутской области. 

Сильные лесные пожары возникли, в частности, в в Челябинской области, Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской области и Тюменской области. Это отметил и президент России Владимир Путин. 

Так, в Якутии огонь распространился в том числе на территории национального заповедника «Олекминский» и национального парка «Ленские столбы». Из-за дыма останавливал работу аэропорт Якутска и паром на реке Лена. В конце июля в МЧС оценили ущерб от пожаров в Якутии в 1 млрд руб. В ходе проверок выявили 28 причастных к пожарам людей, против 14 завели уголовные дела.

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