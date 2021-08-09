Рогозин сообщил о детекторе лжи для будущих топ-менеджеров «Роскосмоса»

Фото: Дима Коротаев / Epsilon / Getty Images

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обязал проходить проверку на полиграфе при назначении на должности топ-менеджеров. Об этом генеральный директор госкорпорации сообщил на своей странице в Facebook. (https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.739/posts/308938400984630)

Проверку на детекторе лжи кандидатов на значимые должности в «Роскомосе» и на предприятиях Рогозин ввел с лета прошлого года для предотвращения коррупции в ракетно-космической отрасли. Рассказал об этом глава «Роскосмоса» в ответ на комментарий подписчика с предложением ввести регулярный полиграф для сотрудников.

В начале лета СК по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный. Как считает следствие, тогда топ-менеджеры превысили свои полномочия и перевели подрядчику «Респект-СМ» 700 млн. руб., а полученными от Федерального казначейства 59,8 млн. руб. должностные лица распорядились «по собственному усмотрению». Всего по космодрому Восточный возбудили более 100 уголовных дел о хищениях на сумму более 20 млрд. руб.

Днём ранее Дмитрий Рогозин выступил за ужесточение наказаний виновным в коррупционных преступлениях в оборонно-промышленном комплексе вплоть до расстрелов.