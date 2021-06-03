СМИ узнали о новых миллионных махинациях при строительстве Восточного

Было возбуждено два уголовных дела: одно по статье о превышении должностных полномочий, второе — об особо крупном мошенничестве

СК по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщает «Коммерсантъ».

Газета, ссылаясь на данные предварительного следствия, пишет, что первое дело связано с госконтрактом на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2». Контракт в июне 2020 года заключили дирекция космодрома и АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ).

Последнее в свою очередь подписало три соглашения с подрядчиком, компанией «Респект-СМ», общая стоимость которых составляла более 4 млрд руб. По условиям соглашений, ЦЭНКИ должно было перечислить компании-подрядчику 10% от стоимости контракта в качестве аванса.

Однако топ-менеджеры ЦЭНКИ превысили свои полномочия и с конца июля по ноябрь перевели «Респект-СМ» 700 млн руб., считает следствие. При этом компания выполнила своих обязательств лишь на 100 млн руб.