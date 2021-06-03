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СМИ узнали о новых миллионных махинациях при строительстве Восточного

Было возбуждено два уголовных дела: одно по статье о превышении должностных полномочий, второе — об особо крупном мошенничестве

СК по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций на сотни миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщает «Коммерсантъ».

Газета, ссылаясь на данные предварительного следствия, пишет, что первое дело связано с госконтрактом на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2». Контракт в июне 2020 года заключили дирекция космодрома и АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ).

Последнее в свою очередь подписало три соглашения с подрядчиком, компанией «Респект-СМ», общая стоимость которых составляла более 4 млрд руб. По условиям соглашений, ЦЭНКИ должно было перечислить компании-подрядчику 10% от стоимости контракта в качестве аванса.

Однако топ-менеджеры ЦЭНКИ превысили свои полномочия и с конца июля по ноябрь перевели «Респект-СМ» 700 млн руб., считает следствие. При этом компания выполнила своих обязательств лишь на 100 млн руб.

СМИ сообщили об обысках в офисе генподрядчика строительства Восточного
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Здание производственно-строительного объединения &laquo;Казань&raquo;

СК возбудил уголовное дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) против неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ. «Коммерсантъ» отмечает, что предполагаемый ущерб может быть погашен, так как центр представил банковскую гарантию.

Другой эпизод связан с аффилированной с «Респект-СМ» компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. По версии следствия, обе компании предоставляли в отделение Федерального казначейства, где у них были счета, подложные акты приемки выполненных работ, в том числе справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

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По этим документам они получили от казначейства 59,8 млн руб., которыми должностные лица «распорядились по собственному усмотрению». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

При этом следствие выяснило, что «Баваль» не выполняла работы, а «Респект-СМ» их, соответственно, не принимал.

В Роскосмосе газете сообщили, что содействуют следственным органам.

Автор
Мария Лисицына
космодром Восточный уголовное дело СК
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