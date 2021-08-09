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СК завел дело против соцзащиты после случая с выброшенным в окно ребенком

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело о халатности органов соцзащиты после того, как мужчина выбросил своего двухлетнего сына из окна. Об этом говорится на сайте Главного управления СК по городу Москве.

«По данным следствия, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа города Москвы допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребенка», — сказано в сообщении. Дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК (халатность), наказание по ней — арест на срок до трех месяцев, обязательные работы или штраф.

Четвертого августа в Москве отец выбросил из окна пятого этажа своего малолетнего сына. Двухлетнего мальчика обнаружили во дворе жилого дома по улице Шумилова, его госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным следствия, в квартире с ним находился отец, который пытался сбежать после совершения преступления. Позже Следственный комитет задержал мужчину и опубликовал видео его допроса. На нем отец признается, что выбросил сына из окна на балконе квартиры. Сотрудники СК также провели обыски и изъяли документы, представляющие интерес следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас ребенок находится на лечении в одной из детских городских больниц, рассказали в СК. Отца мальчика подозревают по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное предусмотренное законом наказание — пожизненное лишение свободы.

В Москве отец выбросил малолетнего сына из окна
Общество
Фото:СК РФ

По данным источника «РИА Новости», мужчину зовут Леонид Кудрявцев, он ранее привлекался по административным статьям о неисполнении родительских обязанностей, распитии алкоголя в запрещенных местах и употреблении наркотиков. Сейчас пострадавший ребенок идет на поправку, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мать мальчика. Девятого августа его перевели из реанимации в палату интенсивной терапии, где он находится вместе с бабушкой.

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