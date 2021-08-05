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В Москве задержали выбросившего сына из окна пятого этажа мужчину

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который предположительно выбросил в окно двухгодовалого сына, а затем скрылся с места происшествия, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«Задержан мужчина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего мальчика на улице Шумилова», — рассказали в ведомстве. Подозреваемого доставят в СК для проведения дальнейших следственных действий, уточнили в МВД.

Вечером 4 августа вблизи многоквартирного жилого дома на улице Шумилова в Юго-Восточном округе столицы нашли малолетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Следственный комитет сообщил, что уже возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30) и убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105), максимальное предусмотренное законом наказание — пожизненное лишение свободы. «Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства», — сообщило ведомство.

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Московское управление прокуратуры сообщило, что ход и результаты следствия поставлены на особый контроль. По данным прокуратуры, в квартире в момент падения ребенка находилась его бабушка, мать младенца проживает отдельно.

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По данным телеканала РЕН ТВ, ребенок получил большое количество переломов и закрытых черепно-мозговые травм, а также потерял много крови.

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