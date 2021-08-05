СК показал видео допроса выбросившего сына из окна пятого этажа мужчины

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В Москве следователи опубликовали видео допроса мужчины, который признался, что он выбросил своего двухгодовалого сына из окна квартиры на пятом этаже. Видеозапись опубликована на сайте СК.

Мужчина признается, что выбросил ребенка, а также уточняет, что выбросил его через окно на балконе квартиры.

Инцидент произошел 4 августа в доме на улице Шумилова в районе Кузьминки. Ребенка обнаружили вблизи жилого дома с большим количеством травм, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Отец пытался сбежать, но его позднее задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в СК для допроса.

По данным источника «РИА Новости», мужчину зовут Леонид Кудрявцев, он ранее привлекался по административным статьям о неисполнении родительских обязанностей, распитию алкоголя в запрещенных местах или употреблению наркотиков. Состояние мальчика все еще стабильно тяжелое, однако на утро пятого августа оно начало улучшаться, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник.