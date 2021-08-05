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СК показал видео допроса выбросившего сына из окна пятого этажа мужчины

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В Москве следователи опубликовали видео допроса мужчины, который признался, что он выбросил своего двухгодовалого сына из окна квартиры на пятом этаже. Видеозапись опубликована на сайте СК.

Мужчина признается, что выбросил ребенка, а также уточняет, что выбросил его через окно на балконе квартиры.

Инцидент произошел 4 августа в доме на улице Шумилова в районе Кузьминки. Ребенка обнаружили вблизи жилого дома с большим количеством травм, характерными для падения с высоты. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Отец пытался сбежать, но его позднее задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в СК для допроса.

По данным источника «РИА Новости», мужчину зовут Леонид Кудрявцев, он ранее привлекался по административным статьям о неисполнении родительских обязанностей, распитию алкоголя в запрещенных местах или употреблению наркотиков. Состояние мальчика все еще стабильно тяжелое, однако на утро пятого августа оно начало улучшаться, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В Москве мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15 этажа
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30) и убийстве (п. «в» ч.2 ст.105), максимальная санкция, предусмотренная законом, — пожизненное лишение свободы.

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Прокуратура поставила ход и итоги следствия под особый контроль, сообщили в региональном управлении ведомства.

Москва Следственный комитет окно ребенок выпал из окна допрос видео ЮВАО
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