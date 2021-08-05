В Москве отец выбросил малолетнего сына из окна

У жилого дома в Москве обнаружен ребенок с травмами, характерными при падении с высоты, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, с ребенком в квартире, расположенной на улице Шумилова, находился его отец. Сейчас местонахождение мужчины устанавливается.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

«В полицию поступило сообщение о падении с высоты несовершеннолетнего на улице Шипиловская. Пострадавший ребенок передан медикам. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, принимаются меры по розыску и задержанию причастных лиц», — сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.