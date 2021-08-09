В EgyptAir объявили о запуске рейсов между Москвой и египетскими курортам

Авиаперевозчик EgyptAir начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

«После почти шестилетнего перерыва EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года», — говорится в заявлении компании.

Первый самолет египетской авиакомпании из Москвы прибудет в Хургаду в понедельник, в 9:00. Перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A330–300, которые рассчитаны на 301 пассажира.

Ранее Росавиация выдала допуски восьми авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.