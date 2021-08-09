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В EgyptAir объявили о запуске рейсов между Москвой и египетскими курортам

Авиаперевозчик EgyptAir начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

«После почти шестилетнего перерыва EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года», — говорится в заявлении компании.

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Первый самолет египетской авиакомпании из Москвы прибудет в Хургаду в понедельник, в 9:00. Перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A330–300, которые рассчитаны на 301 пассажира.

Ранее Росавиация выдала допуски восьми авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Допуски получили «Победа», «Аэрофлот», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Они собираются ставить рейсы из Москвы, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Омска, Саратова, Перми, Самары, Казани, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других российских городов. Санкт-Петербурга в списке нет.

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Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта приняли 23 июля. Оно было прервано в 2015 году после авиакатастрофы самолета компании «Когалымавиа». Лайнер взорвался после вылета из Шарм-эль-Шейха, погибли 224 человека. Российские правоохранительные органы пришли к выводу о том, что произошедшее было терактом.

Египет курорты и туризм авиасообщение Москва
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