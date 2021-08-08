Китайские СМИ обвинили США в утаивании первых случаев COVID-19

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Первые случаи заражения коронавирусом произошли в США раньше, чем в Ухане, — в декабре 2019 года, сообщает китайский таблоид The Global Times — англоязычная газета печатного органа Компартии КНР «Жэньминь жибао».

В частности, авторы статьи ссылаются на публикацию американского издания The Palm Beach, где говорилось, что в декабре 2019-го или январе 2020-го во Флориде выявили 26 зараженных коронавирусом, восемь из которых не путешествовали и не контактировали с другими больными COVID-19.

Авторы добавляют, что в мае власти Флориды удалили данные о 171 пациенте. Речь шла о первых в регионе зараженных COVID-19.

Об удалении данных о 171 пациенте во Флориде в мае писала The Palm Beach Post. В публикации говорилось, что у этих заболевших первые симптомы коронавируса и положительные результаты тестов появились в январе и феврале — до того, как появились первые сведения о зараженных COVID-19 в стране. Авторы со ссылкой на записи Минздрава указывали, что первые симптомы появились еще 1 января, когда считалось, что болезнь распространяется лишь в Китае.