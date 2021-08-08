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Пандемия коронавируса ,  
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Китайские СМИ обвинили США в утаивании первых случаев COVID-19

Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Первые случаи заражения коронавирусом произошли в США раньше, чем в Ухане, — в декабре 2019 года, сообщает китайский таблоид The Global Times — англоязычная газета печатного органа Компартии КНР «Жэньминь жибао».

В частности, авторы статьи ссылаются на публикацию американского издания The Palm Beach, где говорилось, что в декабре 2019-го или январе 2020-го во Флориде выявили 26 зараженных коронавирусом, восемь из которых не путешествовали и не контактировали с другими больными COVID-19.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Image

Авторы добавляют, что в мае власти Флориды удалили данные о 171 пациенте. Речь шла о первых в регионе зараженных COVID-19.

Об удалении данных о 171 пациенте во Флориде в мае писала The Palm Beach Post. В публикации говорилось, что у этих заболевших первые симптомы коронавируса и положительные результаты тестов появились в январе и феврале — до того, как появились первые сведения о зараженных COVID-19 в стране. Авторы со ссылкой на записи Минздрава указывали, что первые симптомы появились еще 1 января, когда считалось, что болезнь распространяется лишь в Китае.

Позднее одного из дата-аналитиков, которая занималась этим вопросом — Ребекку Джонс, — обвинили в незаконном доступе к данным Минздрава. В июне суд отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного дела против журналистки.

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The Global Times, в свою очередь, ссылаясь на комментарий вирусолога Уханьского университета Яна Чжаньцю, указывают на то, что коронавирус мог появиться в США раньше, чем в Китае. Авторы газетной статьи полагают, что COVID-19 мог появиться в нескольких частях мира одновременно.

С начала пандемии коронавируса США неоднократно обвиняли китайские власти, что именно по их вине в мире распространился коронавирус. С обвинениями в адрес КНР неоднократно выступал экс-президент США Дональд Трамп. В июне бывший глава государства заявил, что Пекин уничтожил улики утечки штаммов коронавируса из уханьской лаборатории.

Возможность утечки COVID-19 из китайской лаборатории допускают и в администрации нынешнего президента США Джо Байдена. Там, в частности, требуют от Китая провести новое независимое расследование для выяснения причин появления коронавируса.

В мае Белый дом опубликовал очередное заявление Байдена, где тот со ссылкой на данные разведки допустил две версии происхождения возбудителя COVID-19: от зараженного животного и утечку из лаборатории в Китае. Посольство КНР в Вашингтоне назвало такие обвинения «клеветой».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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