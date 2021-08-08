Белорусская погранслужба обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам

Видео: gpkgovby / Telegram

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Сотрудники пограничной службы Литвы не оказывают медицинскую помощь беженцам, заявил в Telegram погранкомитет Белоруссии.

Там указали, что на участке погранпоста «Клевица» в Гродненской области пограничники выявили группу из девяти иностранцев. Литовские силовики пытались их насильно выдворить за пределы своей страны, но, по словам их белорусских коллег, «нарушение границы не допущено».

«Одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, в результате чего она потеряла сознание. Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте», — говорится в сообщении.