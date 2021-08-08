Белорусская погранслужба обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Футболист сборной России получил травму в матче премьер-лиги Спорт, 21:07 Захарова заступилась за украинку Магучих после ее фото с Ласицкене Спорт, 20:52 Последствия самого крупного в этом году лесного пожара в США. Видео Общество, 20:49 Месси сделал заявление после прощания с «Барселоной» Спорт, 20:30 Китайские СМИ обвинили США в утаивании первых случаев COVID-19 Политика, 20:29 Церемония закрытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж Спорт, 20:17  Президент «Барселоны» фразой «двери всегда открыты» попрощался с Месси Спорт, 20:09 Белорусская погранслужба обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам Политика, 20:05 Суперраспространитель COVID-19, окончание Олимпиады. Главное за выходные Общество, 19:43 ЦСКА и «Динамо» назвали составы на московское дерби Спорт, 19:38 «Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара Бизнес, 19:35 «Ростов» в дебютной игре с Семиным набрал первые очки в чемпионате России Спорт, 19:26 Великая описала следующую Олимпиаду фразой «берем штурмом Париж» Спорт, 19:11 В Башкирии депутата арестовали по обвинению в убийстве на лесопилке Политика, 18:49
Политика ,  
0 

Белорусская погранслужба обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам

Видео:gpkgovby / Telegram
Видео: gpkgovby / Telegram
Video

Сотрудники пограничной службы Литвы не оказывают медицинскую помощь беженцам, заявил в Telegram погранкомитет Белоруссии.

Там указали, что на участке погранпоста «Клевица» в Гродненской области пограничники выявили группу из девяти иностранцев. Литовские силовики пытались их насильно выдворить за пределы своей страны, но, по словам их белорусских коллег, «нарушение границы не допущено».

Власти Белоруссии ответили на сообщения о выстрелах на границе с Литвой
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

«Одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, в результате чего она потеряла сознание. Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте», — говорится в сообщении.

Там добавили, что женщину госпитализировали.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

«Это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи», — указали белорусские пограничники.

О росте числа мигрантов, которые пытаются незаконно проникнуть в Евросоюз, власти Белоруссии заявляли в начале мая. Они указывали, что количество задержанных нелегалов на границах с Литвой выросло более чем в 17 раз.

Позднее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет препятствовать незаконной миграции в ЕС через Белоруссию, поскольку европейцы «развязали гибридную войну» против Минска и «убивают экономику» страны.

В начале июля Литва объявила режим чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов и заявила о решении построить стену на границе с Белоруссией.

В начале августа Вильнюс приступил к депортации нелегалов. В МИДе страны заявили, что большинство среди мигрантов составляют выходцы из Ирака, но среди них встречаются и российские граждане. Литовская полиция пообещалапо €300 тем, кто готов будет вернуться на родину.

Белоруссия Литва медицинская помощь беженцы в Европе
Материалы по теме
Со стремянкой, за $750: как мигранты перебираются из Белоруссии в ЕС
Политика
От магазинов в Минске потребовали убрать с «лучших полок» товары из Литвы
Политика
МИД назвал сфабрикованным дело о шпионаже против литовского оппозиционера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter